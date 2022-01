Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est fixé pour Tagliafico !

Publié le 20 janvier 2022 à 10h15 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral gauche, l'OM s'intéresserait à Nicolas Tagliafico, mais l'Ajax Amsterdam ne négociera qu'un transfert sec de l'Argentin.

En recrutant un attaquant (Cédric Bakambu) et un défenseur polyvalent (Sead Kolasinac), l'OM a rempli une partie de ses objectifs cet hiver. Toutefois, ce n'est pas encore terminé puisque Jorge Sampaoli aimerait également recruter un latéral gauche afin de compenser le départ de Jordan Amavi, prêté à l'OGC Nice. Dans cette optique, l'entraîneur de l'OM apprécie grandement le profil de Nicolas Tagliafico qu'il a eu sous ses ordres avec la sélection argentine. Mais ce dossier s'annonce toutefois compliqué.

Un transfert ou rien pour Tagliafico