Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jackpot pour la nouvelle recrue de Sampaoli !

Publié le 20 janvier 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par l’OM en provenance d’Arsenal, Sead Kolasinac aurait réclamé un salaire assez conséquent au club phocéen pour venir relever ce nouveau challenge.

« Je me sens vraiment bien d'être ici. Ces dernières semaines, nous avons eu de très bonnes discussions avec beaucoup de personnes du club. Je suis donc très fier et très heureux d'être ici aujourd'hui », a indiqué Sead Kolasinac (28 ans) mercredi sur le site officiel de l’OM pour justifier son arrivée au sein du club phocéen. Le latéral gauche bosnien, libéré par Arsenal à six mois de la fin de son contrat, n’a nécessité aucune indemnité de transfert. Mais l’OM doit néanmoins lui lâcher un salaire important…

2M€ par an réclamés par Kolasinac ?

En effet, L’Equipe a révélé mercredi dans ses colonnes que Sead Kolasinac aurait réclamé à l’OM un salaire annuel de 2M€, et ce montant pourrait d’ailleurs gonfler dès la saison prochaine puisque Pablo Longoria avait cherché à disperser au mieux ses charges pour faire valider ce transfert auprès de la DNCG cet hiver.