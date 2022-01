Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembele règle ses comptes sur son avenir !

Publié le 20 janvier 2022 à 17h30 par Amadou Diawara mis à jour le 20 janvier 2022 à 17h37

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là. Une information qui n'aurait pas échappée à plusieurs écuries européennes, dont le PSG. Silencieux ces dernières semaines, Ousmane Dembele a enfin pris la parole via les réseaux sociaux. Et il a mis les choses au clair concernant sa situation et son avenir.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Ousmane Dembele est de plus en plus incertain. Arrivé à l'été 2017 pour pallier le départ de Neymar vers le PSG, l'attaquant français sera en fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone. Pour éviter à tout prix un départ gratuit de son numéro 7, le Barça ferait le maximum pour le prolonger. Toutefois, Ousmane Dembele, mais surtout son agent Moussa Sissoko, se monterait trop gourmand. Dans ces conditions, Xavi et Joan Laporta pourraient prendre des mesures drastiques et pousser leur attaquant vers la sortie lors de ce mercato estival, ou le mettre au placard jusqu'à l'issue de son bail s'il finissait par rester au Barça cet hiver. Alors qu'il avait préféré garder le silence ces dernières semaines, Ousmane Dembele s'est enfin exprimé ce jeudi après-midi. Sur son compte Instagram , l'ancien du Borussia Dortmund a tenu à régler ses comptes et à mettre les points sur les i concernant sa situation et son avenir.

«Toujours sous contrat, je suis pleinement concerné et à la disposition de mon club»

« Bonjour à tous, Depuis 4 ans, je n'ai fait que lire des choses dites à mon sujet sans prendre la peine de me justifier. Depuis 4 ans, la calomnie est fréquente. Depuis 4 ans, on parle à ma place, on ment honteusement avec pour seul but, l'intention de me nuire. Depuis 4 ans, j'ai fait le choix de ne jamais répondre, de ne jamais me justifier. Était-ce une erreur ? Assurément. À compter d'aujourd'hui, cela est terminé. À compter d'aujourd'hui, je vais répondre avec sincérité et sans céder à quelconque chantage. J'ai 24 ans et comme tout homme, j'ai des défauts, des imperfections. J'ai connu des moments complexes, des blessures, j'ai été touché par la COVID. Sans le moindre entraînement, le coach a fait appel à moi et j'ai toujours répondu présent... sans sourciller. Répondre présent tout bonnement comme je l'ai toujours fait car c'est ma PASSION. Pleinement, je mesure la chance de faire le plus beau métier au monde Par ailleurs, mon message est limpide. J'interdis à quiconque de faire croire que je ne suis pas impliqué dans le projet sportif. J'interdis à quiconque de me prêter des intentions que je n'ai jamais eues. J'interdis à quiconque de parler à ma place, à la place de mon agent en qui j'ai une totale confiance. Toujours sous contrat, je suis pleinement concerné et à la disposition de mon club, de mon coach. Je me suis toujours donné à fond pour mes coéquipiers ainsi que pour l'ensemble des supporters... et ce n'est pas maintenant que cela s'arrêtera. Je ne suis pas un homme qui triche et encore moins un homme qui a pour habitude de céder aux chantages. Certainement que l'amour n'est qu'une variante du chantage. Comme vous le savez, il y a des négociations. Je laisse mon agent s'en occuper, c'est son terrain. Mon terrain, c'est le ballon rond, jouer au football tout simplement, partager des moments de joie avec mes coéquipiers, avec nos supporters. Par dessus-tout, concentrons-nous sur l'essentiel: La GAGNE Prenez soin de vous et de vos proches » , a écrit Ousmane Dembele sur les réseaux sociaux.