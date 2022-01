Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prend une grosse décision pour Dembélé !

Publié le 20 janvier 2022 à 17h15 par B.C.

Alors que le FC Barcelone souhaite se séparer au plus vite d’Ousmane Dembélé, le PSG ne serait pas disposé à participer aux enchères pour le moment.

La guerre est déclarée entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone ! Alors que le contrat de l’international français expire à l’issue de la saison, le club culé a annoncé ce jeudi par l’intermédiaire de son directeur du football Mateu Alemany qu’Ousmane Dembélé devait partir cet hiver après l’échec des négociations pour sa prolongation. « Aujourd'hui, le 20 janvier, à onze jours de la fin de la dernière période de son contrat, il nous semble évident que le joueur ne veut pas continuer à Barcelone et ne s'engage pas dans le projet futur du Barça. Dans ce scénario, on a dit à lui et à ses agents qu'il devait partir immédiatement, car nous voulons des joueurs engagés et nous espérons qu'un transfert aura lieu avant le 31 janvier », a lâché Mateu Alemany. Manchester United, la Juventus et Chelsea figurent notamment parmi les prétendants à Ousmane Dembélé, mais cela ne serait pas le cas du PSG.

Le PSG en retrait du dossier Dembélé