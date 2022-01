Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les coulisses du dossier Tanguy Ndombele révélées !

Publié le 20 janvier 2022 à 19h30 par T.M.

Ce jeudi, ça c’est emballé concernant une arrivée de Tanguy Ndombele au PSG. Pas dans les plans d’Antonio Conte à Tottenham, l’international français est invité à aller voir ailleurs. Et c’est donc à Paris qu’il pourrait rebondir. L’arrivée de Ndombele semble en tout cas se préciser.

Il y a quelques semaines, Leonardo avait été très clair concernant les plans du PSG pour ce mercato hivernal, annonçant que le club de la capitale n’avait pas forcément prévu de se renforcer : « Normalement, des équipes qui ont besoin de quelque chose en plus, ce qui n’est pas notre cas honnêtement, cherchent une opportunité plus qu’un gros investissement ». Depuis le début du mois de janvier, l’accent était d’ailleurs mis sur les départs du PSG. Après Rafinha, ce sont Sergio Rico, Layvin Kurzawa ou encore Mauro Icardi qui sont poussés vers la sortie. Mais finalement, cela pourrait bouger dans le sens des arrivées au PSG. Et c’est The Athletic qui a révélé l’information en premier ce jeudi, annonçant la possible arrivée de Tanguy Ndombele dans la capitale française. Passé par l’OL, l’international tricolore n’est aujourd’hui plus désiré par Antonio Conte à Tottenham. Cherchant à se relancer dans un grand club européen, Ndombele voit donc l’opportunité PSG se présenter à lui alors que Mauricio Pochettino serait très intéressé par son profil pour renforcer le milieu de terrain.

Ça s’accélère pour Ndombele au PSG !