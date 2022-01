Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Pogba… Le Qatar encore loin du compte pour Kylian Mbappé ?

Publié le 20 janvier 2022 à 18h30 par T.M.

Avec la possible arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du PSG, le Qatar tiendrait donc un nouvel argument pour tenter de faire prolonger Kylian Mbappé. Dernièrement, il était d’ailleurs expliqué que le club de la capitale reprenait espoir à ce sujet. Toutefois, cela serait loin d’être fait avec Mbappé.

Depuis plusieurs mois maintenant, le PSG s’active pour tenter de prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Mais malgré de nombreuses propositions colossales, le Français a jusqu’à présent toujours refusé de parapher ce nouveau bail. De quoi forcément faire craindre le pire pour l’avenir du Français. En effet, Mbappé est dans sa dernière année de contrat et par conséquent, il pourra s’en aller librement à l’issue de la saison. Une aubaine donc pour le Real Madrid, où Florentino Pérez touche du doigt son rêve de faire venir Kylian Mbappé au Bernabeu. Toutefois, rien n’est encore signé et tout est encore possible. Au PSG, Leonardo y croit toujours et récemment, ESPN expliquait que le club de la capitale gagnait en optimisme concernant une prolongation du joueur de Mauricio Pochettino. En effet, plusieurs changements sont à prévoir dans les mois à venir. Alors que le PSG pourrait encore considérablement se renforcer à l’été, le gros changement devrait se situer sur le banc de touche où Mauricio Pochettino pourrait céder sa place à Zinedine Zidane. Plus les jours passent et plus l’arrivée de l’ancien entraîneur du Real Madrid se confirme. Forcément, avec Zizou comme entraîneur, cela pourrait peser dans la balance pour que Kylian Mbappé poursuive au Parc des Princes.

Une prolongation loin d’être gagnée ?