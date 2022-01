Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme surprise à prévoir pour Paul Pogba ?

Publié le 20 janvier 2022 à 15h15 par B.C.

Alors qu’il n’a toujours pas pris sa décision concernant son avenir, Paul Pogba n’exclurait pas de prolonger son bail avec Manchester United.

Tout comme Kylian Mbappé, Paul Pogba est actuellement dans sa dernière année de contrat et semble donc se diriger vers un départ. En effet, Manchester United n’a toujours reçu de réponse à son offre de prolongation et reste donc dans l’attente, alors que plusieurs prétendants sont à l’affût dans ce dossier. Le PSG, le Real Madrid et la Juventus seraient intéressés par Paul Pogba, qui n’a pas encore pris sa décision pour son avenir. Tous les scénarios restent donc envisagés pour son y avenir, y compris une prolongation chez les Red Devils.

Pogba n’exclut pas de prolonger