Mercato - PSG : Leonardo lance les grandes manoeuvres pour Ndombele !

Publié le 20 janvier 2022 à 18h45 par D.M.

Comme indiqué par la presse anglaise, le PSG a coché le nom de Tanguy Ndombélé. Directeur sportif du club parisien, Leonardo aurait lancé les négociations pour faire venir le milieu de terrain cet hiver.

Leonardo pourrait réserver une énorme surprise d’ici la fin du mercato hivernal. Le directeur sportif du PSG, attentif au marché des transferts, a flairé un bon coup en Premier League. Selon les informations de The Athletic , le club de la capitale aurait coché le nom de Tanguy Ndombélé. Lié aux Spurs jusqu’en 2025, l’international français ne rentre plus dans les plans d’Antonio Conte et pourrait prendre la porte de sortie lors de ce mois de janvier.

Leonardo passe la vitesse supérieure dans le dossier Ndombélé