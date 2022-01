Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tension maximale en interne avec Kamara !

Publié le 21 janvier 2022 à 16h30 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara crée une certaine forme d'agitation à l'OM ces derniers temps. Alors que Pablo Longoria a tout tenté pour le prolonger, le joueur de 22 serait visiblement remonté contre sa direction, alors qu'il se dirige droit vers un départ libre à l'issue de la saison. Toutefois, le président de l'OM, qui envisage désormais de le vendre cet hiver, aurait ouvert la porte à l'AS Roma dans le dossier.

Alors que l’OM se montre assez actif sur le marché des transferts ces derniers temps, il y a un dossier que Pablo Longoria peine à régler. En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara n’a toujours pas trouvé d’accord avec le club phocéen concernant une éventuelle prolongation. De ce fait, l’international Espoir tricolore se rapproche de plus en plus d’un départ libre à l’issue de la saison, une chose que le président de l’OM veut à tout prix éviter. D'ailleurs, Pablo Longoria a tout mis en œuvre pour qu’un tel scénario ne se produise pas.

Longoria a tout tenté pour prolonger Kamara

En effet, comme le rapporte L’Equipe , l’Espagnol, ancien directeur sportif marseillais, aurait transmis plusieurs offres de prolongation à Boubacar Kamara au cours des derniers mois. Mais aucune d’elles n’a réussi à convaincre le milieu défensif de 22 ans, qui voit toujours son engagement avec l’OM arriver à son terme cet été pour l’instant. D’ailleurs, le joueur né et formé à Marseille aurait quelques reproches à faire à ses dirigeants. Dans ses colonnes, L’Equipe nous apprend que Boubacar Kamara n’aurait pas spécialement apprécié le comportement de l’OM à son égard l’été dernier, lorsque le club phocéen a proposé les services de son milieu à Newcastle pour un prêt payant de 2,5M€ alors qu’il entrait dans la dernière année de son contrat. Mais alors que Boubacar Kamara se dirige droit vers un départ libre lors du prochain mercato estival, Pablo Longoria envisagerait de se séparer du Français dès cet hiver afin de récupérer une petite indemnité de transfert. Néanmoins, si le joueur de 22 ans dispose de quelques options pour son avenir, il n’y aurait pour l’instant aucune approche concrète pour un transfert en janvier selon L’Equipe . Le quotidien sportif précise d’ailleurs qu’il faudrait qu’un énorme retournement de situation se produise pour empêcher Boubacar Kamara de partir gratuitement en juin prochain, ce qui semble très peu probable.

