Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça coince pour le départ d’Alvaro Gonzalez !

Publié le 22 janvier 2022 à 10h10 par A.C. mis à jour le 22 janvier 2022 à 10h18

Peu utilisé cette saison, Alvaro Gonzalez pourrait quitter l’Olympique de Marseille avant la fin du mercato hivernal.

Avec les arrivées de William Saliba ou encore de Luan Peres, les places en défense sont comptées et Alvaro Gonzalez a été victime de la concurrence. Très important ces dernières années, l’Espagnol a très peu joué à l’Olympique de Marseille cette saison et son nom a rapidement été lié à un possible départ. Un scénario confirmé par Pablo Longoria, tout récemment. « Nous avons ouvert des portes de sortie à des joueurs. J'ai parlé à Alvaro, on va travailler ensemble pour trouver des solutions » a expliqué le président de l’OM, lors de la présentation de la nouvelle recrue Sead Kolasinac. Plusieurs pistes sont annoncées pour Alvaro Gonzalez, notamment pour un retour en Espagne, avec le FC Valence et le FC Séville.

A Valence on n’est toujours pas d’accord pour Alvaro Gonzalez