Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se bouscule pour Arkadiusz Milik !

Publié le 22 janvier 2022 à 1h15 par A.D.

A la peine à l'OM, Arkadiusz Milik ne manquerait pas de prétendants. En effet, la Juventus, le FC Séville et Majorque auraient approché Pablo Longoria pour tenter d'obtenir le prêt du buteur polonais. Toutefois, le président de l'OM refuserait de prêter son numéro 9.

En grande difficulté à l'OM depuis le début de la saison, Arkadiusz Milik aurait des chances de prendre le large d'ici la fin du mois de janvier. En effet, le club phocéen pourrait accepter de laisser filer son numéro 9 en cas d'offre alléchante, tandis que le joueur pourrait se laisser séduire par un nouveau challenge. Toutefois, Pablo Longoria et l'OM n'auraient pas encore reçu de proposition intéressante pour Arkadiusz Milik.

La Juve, Séville et Majorque voudraient Milik en prêt, mais...