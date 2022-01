Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande nouvelle pour Xavi dans ce dossier à 65M€ !

Publié le 22 janvier 2022 à 0h00 par A.D.

Alors qu'il pourrait bientôt quitter la Juventus, Matthijs de Ligt aurait alerté le FC Barcelone et le Bayern. Mais heureusement pour Xavi, le coach catalan, l'écurie bavaroise n'aurait pas vraiment les moyens de se jeter sur le défenseur néerlandais.

En difficulté du côté de la Juventus, Matthijs de Ligt pourrait changer de club en 2022. Conscient de la situation du défenseur néerlandais, le FC Barcelone serait prêt à sauter sur l'occasion. D'ailleurs, comme l'a indiqué La Repubblica dernièrement, Xavi aurait déjà envoyé des intermédiaires pour qu'ils ouvrent les discussions avec la Juventus pour Matthijs de Ligt. Et à en croire le média transalpin, les Bianconeri voudraient encaisser un chèque de 65M€ pour laisser filer leur numéro 4. Pour ne pas arranger les affaires du Barça, Chelsea et le Bayern seraient également à l'affût pour Matthijs de Ligt.

Le Bayern trop court financièrement pour Matthijs de Ligt ?