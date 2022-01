Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi veut boucler une opération à 65M€ !

Publié le 21 janvier 2022 à 10h00 par A.D.

Tombé sous le charme de Matthijs de Ligt, Xavi rêverait de le recruter lors du prochain mercato estival. Toutefois, le coach du FC Barcelone serait contraint de lâcher environ 65M€ pour arracher le défenseur néerlandais à la Juventus. Pour ne pas arranger les affaires catalanes, Chelsea et le Bayern seraient également sur les traces de Matthis de Ligt.

Désireux de renforcer sa défense centrale pour la saison prochaine, Xavi aurait identifié le profil de Matthijs de Ligt. Selon les informations de La Repubblica , le coach du FC Barcelone rêverait de s'offrir les services du pensionnaire de la Juventus à l'été 2022. Pour mettre toutes les chances de son côté, Xavi aurait déjà mandaté des intermédiaires pour qu'ils discutent avec la direction bianconera au sujet de Matthijs de Ligt. Toutefois, la Juve ne compterait pas brader son défenseur néerlandais.

Un transfert à 65M€ pour Matthijs de Ligt ?