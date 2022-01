Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joueur de Sampaoli annonce lui-même son départ !

21 janvier 2022

Comme prévu, Dario Benedetto quitte l’OM pour retourner à Boca Juniors. Et le buteur argentin, qui n’entrait pas du tout dans les plans de Jorge Sampaoli, a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Dario Benedetto et l’OM, l’histoire est bel et bien terminée ! Le buteur de 31 ans, qui était prêté du côté d’Elche depuis l’été dernier puisque Jorge Sampaoli ne comptait pas du tout sur lui au sein du club phocéen, restait néanmoins engagé jusqu’en juin 2023 avec l’OM. Mais ces dernières semaines, Benedetto était en instance de départ pour Boca Juniors, son ancien club, qui était censé régler les dernières modalités du dossier avec les directions de l’OM et d’Elche. Et il semble que ce soit chose faite…

Benedetto acte son retour à Boca