Mercato - OM : Les révélations fracassantes de Benedetto sur son départ !

Publié le 21 janvier 2022 à 1h00 par D.M.

Dario Benedetto devrait s'engager, dans les prochaines heures, avec Boca Juniors. L'attaquant argentin est revenu sur son choix.

C’est un secret de polichinelle. Dario Benedetto va définitivement quitter l’OM pour rejoindre Boca Juniors. Le joueur, prêté à Elche lors de cette première partie de saison, avait vendu la mèche lors d’un entretien accordé à As : « Je suis content que l’on me donne cette opportunité. Il ne manque plus que la visite médicale et la signature, qui est importante, mais tout est quasiment bouclé. Je veux avoir le temps de jeu que je n’ai pas eu à Elche. Je suis content de mon passage à Elche, j’ai appris beaucoup de chose, et en même temps, je suis content de revenir dans le club que j’aime » . Arrivé à Buenos Aires, l’attaquant devrait s’engager avec la formation argentine dans les prochaines heures.

« Je souhaitais retourner au club »