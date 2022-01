Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prêt à tout pour se séparer d'Alvaro Gonzalez !

Publié le 20 janvier 2022 à 22h10 par D.M.

Présent devant les médias ce jeudi, Pablo Longoria a ouvert la porte à un départ d'Alvaro Gonzalez. Désireux de le vendre, le président marseillais est prêt à faire un geste pour faciliter ce transfert.

La présentation de Sead Kolasinac a été l’occasion pour Pablo Longoria de faire le point sur plusieurs dossiers chauds et notamment sur l’avenir d’Alvaro Gonzalez. Lié à l’OM jusqu’en juin 2024, le défenseur pourrait quitter la cité phocéenne lors de mois de janvier. « On avait l'intention de faire Sead Kolasinac pour anticiper un peu, avec un joueur s'adaptant au jeu du coach. Nous avons ouvert des portes de sortie à des joueurs. J'ai parlé à Alvaro, on va travailler ensemble pour trouver des solutions » a confié le président marseillais ce jeudi.

L'OM a proposé de prendre en charge une partie de son salaire