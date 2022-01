Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Kylian Mbappé totalement relancé par Ndombele ?

Publié le 21 janvier 2022 à 8h45 par T.M.

Au PSG, on aurait accéléré pour l’arrivée de Tanguy Ndombele cet hiver. Un dossier qui pourrait bien avoir un impact sur la prolongation de Kylian Mbappé.

Depuis plusieurs mois maintenant, le PSG tente de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, qui arrive au terme de son bail. Une mission toutefois très compliquée tant le Français ne semble pas enclin à signer ce nouveau contrat. A la fin de la saison, Mbappé sera libre de filer au Real Madrid, mais au PSG, Leonardo refuse de baisser les bras. D’ailleurs, au sein du club de la capitale, on souhaite mettre toutes les chances de son côté. Alors que l’arrivée de Zinedine Zidane pourrait contribuer à cette opération, cela pourrait ne pas être le seul argument supplémentaire pour le PSG.

Ndombele pour convaincre Mbappé ?