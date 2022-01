Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tanguy Ndombele a déjà fait une grosse annonce en coulisses !

Publié le 20 janvier 2022 à 21h15 par T.M.

Alors que le PSG penserait à Tanguy Ndombele pour se renforcer cet hiver, le joueur de Tottenham serait plus qu’intéressé à l’idée de rejoindre le club de la capitale pour cette seconde partie de saison.

Cet hiver, le PSG pourrait bel et bien se renforcer. Et c’est au milieu de terrain que cela pourrait bouger. Ce jeudi, il a été annoncé que les grandes manoeuvres avaient débuté pour Tanguy Ndombele. Poussé vers la sortie par Antonio Conte à Tottenham, l’international français serait très apprécié par Mauricio Pochettino. Leonardo serait donc passé aux choses sérieuses, discutant avec les Spurs à propos d’un prêt avec option d’achat.

Ndombele veut aller au PSG !