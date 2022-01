Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour le Qatar avec Zidane !

Publié le 20 janvier 2022 à 15h45 par A.M.

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino est toujours incertain au PSG, l'arrivée de Zinedine Zidane se confirme de plus en plus. Le technicien français ouvrirait même la porte en interne.

Arrivé il y a un peu plus d'un an sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino a vécu une année 2021 mouvementée qui aurait pu le voir quitter le club de la capitale à plusieurs reprises. Annoncé dans le viseur de Tottenham, du Real Madrid et plus récemment de Manchester United, le natif de Murphy reste d'ailleurs toujours la priorité des Red Devils pour remplacer Ralf Rangnick qui assure l'intérim jusqu'à la fin de la saison. Par conséquent, le PSG s'active en coulisse pour remplacer Mauricio Pochettino et le rêve Zinedine Zidane prend forme..

Zidane laisse la porte ouverte au PSG