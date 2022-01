Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est ficelé pour l’arrivée de Zidane !

Publié le 20 janvier 2022 à 6h45 par Th.B.

Bien que Mauricio Pochettino dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2023, les décideurs du PSG songent à Zinedine Zidane lorsque le vestiaire parisien aurait déjà acté sa venue en interne…

Alors que Mauricio Pochettino rêverait toujours de Manchester United et surtout, ne semble plus faire l’unanimité au PSG comme le10sport.com vous le révélait le 9 novembre dernier, les décideurs du Paris Saint-Germain songent de plus en plus à nommer Zinedine Zidane entraîneur du club parisien. D’ailleurs, toujours selon les informations du 10sport.com, cette fois-ci divulguées le 17 décembre dernier, son éventuelle venue se préciserait un peu plus grâce au forcing gagnant de son historique conseiller Alain Migliaccio.

Le vestiaire du PSG discuterait de Zidane !