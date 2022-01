Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris a fait le plus dur pour Zidane…

Publié le 22 janvier 2022 à 1h45 par La rédaction

De nouvelles confirmations arrivent dans le dossier Zidane, qui amènent à penser que le PSG pourrait avoir fait le plus dur. Explication.

Ces dernières heures, de nouvelles confirmations sont arrivées autour de l’opération Zidane-PSG, conformément à ce que le10sport.com avait révélé précédemment. Sur son compte twitter, le journaliste Abdellah Boulma a par exemple confirmé que Zinedine Zidane était désormais ouvert à une signature à Paris.

A partir du moment où Zidane ouvre la porte…

Il est permis d’en tirer une conclusion simple : le PSG pourrait bien avoir fait le plus dur en obtenant du technicien français qu’il accepte de discuter. Car à partir du moment où Zidane accepte le principe d’une arrivée à Paris, le reste ne peut que le convaincre, entre des conditions financières XXL, une équipe de top niveau avec de surcroît quelques fidèles de l’époque Real Madrid, comme Sergio Ramos ou Keylor Navas, et des perspectives de nouveaux recrutements importants, afin de bâtir la plus grande équipe d’Europe.