Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Dembélé ne lâche rien pour son avenir !

Publié le 21 janvier 2022 à 23h00 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé se rapproche de plus en plus d'un départ du FC Barcelone. Cependant, le clan du joueur n'aurait pas encore totalement écarté la possibilité d'un avenir au Barça, malgré les dernières tensions dans le dossier.

Le cas Ousmane Dembélé est devenu l’un des dossiers les plus chauds de ce mercato hivernal. Depuis de nombreux mois maintenant, Joan Laporta fait tout son possible pour trouver un terrain d’entente avec l’international tricolore. Mais jusqu’à présent, aucun accord n’a été trouvé. Alors que le club catalan a transmis plusieurs offres, dont une fin décembre, le clan Dembélé reste fixé sur ses positions. Mais les exigences réclamées sont exorbitantes, le joueur demandant un salaire de 40M€ annuels en plus d’une commission totale de 40M€ à répartir équitablement entre lui et son agent. Lassé de ces négociations qui trainent en longueur, le FC Barcelone a pris une décision fracassante en retirant son offre et voulant se séparer d’Ousmane Dembélé le plus rapidement possible. Toutefois, le champion du monde 2018 n’a pas encore pleinement écarté un possible avenir au Barça .

Dembélé n’a pas renoncé à une prolongation au Barça