Mercato - Barcelone : Le tarif est fixé pour un transfert d'Ousmane Dembélé !

Publié le 21 janvier 2022 à 16h00 par P.L.

Agacé par les négociations qui stagnent avec Ousmane Dembélé, le FC Barcelone a pris la décision de s'en séparer au plus vite. D'ailleurs, le club catalan aurait déjà fixé son prix pour l'international tricolore.

Depuis quelques jours maintenant, Ousmane Dembélé fait beaucoup parler de lui. Et pour cause, le FC Barcelone a pris une décision radicale concernant son avenir. Visiblement lassée des négociations qui trainent en longueur pour la prolongation du champion du monde 2018, la direction catalane a retiré son offre transmise en décembre dernier. Dans la foulée, le Barça s’est montré très clair par l’intermédiaire de Mateu Alemany : « On a dit à lui et à ses agents qu'il devait partir immédiatement, car nous voulons des joueurs engagés et nous espérons qu'un transfert aura lieu avant le 31 janvier. » Par ailleurs, le FC Barcelone aurait déjà fixé son prix pour Ousmane Dembélé.

Le Barça réclame 20M€ pour Dembélé