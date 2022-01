Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau coup dur à 5M€ dans le feuilleton Dembélé ?

Publié le 22 janvier 2022 à 1h30 par B.C.

Alors qu’Ousmane Dembélé est poussé vers la sortie après l’échec des négociations pour sa prolongation, le FC Barcelone pourrait encore être contraint de lâcher un chèque au Borussia Dortmund pour l’attaquant de 24 ans.

Faute de prolongation, Ousmane Dembélé est invité à quitter la Catalogne dès cet hiver. Ce jeudi, le FC Barcelone a annoncé par l’intermédiaire de son directeur du football, Mateu Alemany, la mise à l’écart de l’international français en attendant un départ en ce mois de janvier. « On a dit à lui et à ses agents qu'il devait partir immédiatement, car nous voulons des joueurs engagés et nous espérons qu'un transfert aura lieu avant le 31 janvier », a-t-il lâché sur les médias du club culé. D’après Le Parisien , le FC Barcelone attendrait 20M€ pour Ousmane Dembélé, mais faut-il encore que ce dernier accepte de plier bagage, ce qui est loin d’être gagné. Mais un autre coup dur attend les Blaugrana dans ce dossier.

Le Barça pourrait encore payer le BVB pour Dembélé