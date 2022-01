Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel sort du silence sur le cas Ousmane Dembélé !

Publié le 21 janvier 2022 à 17h30 par B.C.

Mis à l’écart par le FC Barcelone après l’échec des négociations pour sa prolongation, Ousmane Dembélé est dans le flou pour son avenir. Ce vendredi, Thomas Tuchel a été interrogé sur la situation de son ancien joueur à Dortmund, alors que Chelsea est cité parmi les prétendants au Français.

Malgré de longues discussions pour tenter de parvenir à un accord, le FC Barcelone et Ousmane Dembélé semblent avoir atteint le point de non-retour. Ce jeudi, Mateu Alemany, directeur du football de l’écurie blaugrana, a annoncé la mise à l’écart de l’attaquant français, invité à quitter la Catalogne avant la fin du mercato hivernal. « Le Barça a fait différentes offres, ils ont essayé de trouver un moyen pour que le joueur continue avec nous et ces offres ont été systématiquement rejetées par ses agents. Aujourd'hui, le 20 janvier, à onze jours de la fin de la dernière période de son contrat, il nous semble évident que le joueur ne veut pas continuer à Barcelone et ne s'engage pas dans le projet futur du Barça. Dans ce scénario, on a dit à lui et à ses agents qu'il devait partir immédiatement, car nous voulons des joueurs engagés et nous espérons qu'un transfert aura lieu avant le 31 janvier », a-t-il lancé au micro de Barça TV. Pour autant, Ousmane Dembélé n’aurait pas l’intention de partir en ce mois de janvier, lui qui a tenu à rétablir sa vérité dans un message publié sur ses réseaux sociaux jeudi soir. Plusieurs clubs suivraient attentivement l’évolution de ce dossier, à l’instar de Chelsea, dont l’entraîneur n’est autre que Thomas Tuchel, qui connaît bien l’international français.

« Ousmane Dembélé est un très bon joueur »