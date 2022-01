Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme révélation sur le transfert de Kolasinac !

Publié le 21 janvier 2022 à 16h10 par B.L.

Alors que Sead Kolasinac s'est officiellement engagé en faveur de l'OM cet hiver, le latéral gauche aurait eu la possibilité de rejoindre bien plus tôt la cité phocéenne. Ancien sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine, Mécha Bazdarevic a révélé avoir déjà proposé le joueur à Marseille.

Libéré de son contrat à Arsenal, Sead Kolasinac s'est engagé jusqu'en 2023 avec l'OM. Le Bosnien, présenté à la presse jeudi par Pablo Longoria, n'a pas caché sa joie de rejoindre l'équipe entrainée par Jorge Sampaoli : « J'avais déjà parlé par le passé avec Longoria. Je connais quelques joueurs, c'est un nouveau départ pour moi. [...] Longoria m'a fait sentir qu'on me voulait. C'est ce qui a rendu mon choix plus facile. Pour un joueur, c'est important. » Alors qu'il va découvrir la Ligue 1 à 28 ans, Sead Kolasinac aurait pu rejoindre le championnat de France par le passé...

« Ça fait trois ans que je lui parle de l'OM »