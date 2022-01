Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kolasinac en rajoute une couche sur son arrivée à l’OM !

Publié le 20 janvier 2022 à 22h45 par T.M.

Présenté à la presse ce jeudi, Sead Kolasinac s’est à nouveau exprimé sur son arrivée à l’OM.

Depuis le début du mercato hivernal, l’OM a déjà acté deux renforts pour Jorge Sampaoli. Après Cédric Bakambu, c’est Sead Kolasinac qui a été recruté par Pablo Longoria. Libéré de son contrat avec Arsenal, où Mikel Arteta ne comptait pas sur lui, le Bosnien va donc tenter de se relancer à l’OM, qui a décidé de faire appel à lui pour pallier le départ de Jordan Amavi. Kolasinac est donc désormais un joueur marseillais à part entière, un transfert sur lequel il est revenu ce jeudi lors de sa présentation à la presse.

« Un nouveau départ pour moi »