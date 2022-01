Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tenté un coup improbable cet hiver !

Publié le 21 janvier 2022 à 22h15 par D.M.

A en croire la presse italienne, le PSG aurait évoqué un possible échange entre Mauro Icardi et Moïse Kean avec la Juventus. Mais l'international italien est dans l'incapacité de changer de club cette saison. Explications.

Mauro Icardi n’est plus en odeur de sainteté au PSG. L’international argentin a déçu depuis son arrivée à Paris. A la recherche de 100M€ d’ici le prochain mercato estival, Leonardo verrait d’un bon œil un départ de l’attaquant, si possible cet hiver. Depuis plusieurs semaines, la presse italienne évoque un intérêt de la Juventus pour Mauro Icardi. Une piste qui prend du plomb dans l’aile puisque la Vieille Dame aurait, depuis, activé la piste menant à Dusan Vlahovic (Fiorentina). Et pour cause, les négociations avec le PSG seraient dans l’impasse.

Pour Kean, Leonardo est fixé

Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, la Juventus avait entamé des discussions avec le PSG au sujet d’un possible transfert de Mauro Icardi. Durant ces négociations, les deux parties auraient évoqué un possible échange entre l’attaquant argentin et Moïse Kean. Prêté par Everton au sein du club parisien la saison dernière, l’international italien espérait rester au PSG comme l’avait annoncé le 10Sport.com en mars prochain, mais sa formation n’était pas parvenue à s’entendre avec Leonardo. Finalement, Kean s’est engagé avec la Juventus, mais serait toujours dans le viseur du responsable brésilien Toutefois, son départ d’Italie paraît impossible étant donné qu’il a déjà évolué avec deux équipes cette saison (Everton, Juventus). Les règlements établis par les instances empêchent un joueur de jouer pour trois clubs. Quant à Icardi, il pourrait rester au PSG jusqu'à la fin de la saison.