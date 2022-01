Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une première opération à 5M€ prend forme pour l’été prochain !

Publié le 21 janvier 2022 à 20h30 par B.C.

Alors que Jordan Amavi a pris la direction de l’OGC Nice cet hiver, l’OM peut espérer se séparer définitivement du latéral gauche à l’issue de la saison.

N’entrant pas dans les plans de Jorge Sampaoli, avec seulement 4 apparitions cette saison sous le maillot de l’OM, Jordan Amavi a retrouvé l’OGC Nice dans ce mercato hivernal. Le latéral gauche de 27 ans s’est engagé avec les Aiglons jusqu’à la fin de la saison dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat non obligatoire à 5M€. Désormais, l’Olympique de Marseille espère que Jordan Amavi parviendra à s’illustrer avec son club formateur afin que les dirigeants niçois décident de lever cette option d’achat, d’autant que les Phocéens continuent de prendre en charge 60% de son salaire, soit environ 150 000€. Ce vendredi, l’OGC Nice présentait sa recrue à la presse, et à cette occasion, le directeur du football Julien Fournier a annoncé qu’un transfert définitif du joueur à l’issue de la saison était bel et bien envisageable.

« On a toujours l’idée ou l’envie de continuer derrière »

« On est totalement focalisés sur notre saison, la saison 2021-22. Après, quand on prend un joueur, on ne le prend jamais en se disant qu’on met un pansement quelque part pendant 4 ou 5 mois. On a toujours l’idée ou l’envie de continuer derrière. Après, il y aura nos aspirations, nos possibilités, et surtout les aspirations de Jordan. Ce sont des discussions qu’on aura en fin de saison. On a des objectifs à atteindre, il est là pour nous aider à le faire. Il a lui des objectifs personnels. On a une relation de transparence avec Jordan, la discussion aura lieu en fin de saison », a annoncé Julien Fournier.

« C’était sûrement le bon moment pour rentrer à la maison »