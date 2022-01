Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les grandes révélations de l'ASSE sur l'arrivée de Mangala !

Publié le 21 janvier 2022 à 19h10 par D.M.

Nouveau directeur général de l'ASSE, Samuel Rustem est revenu sur l'arrivée d'Eliaquim Mangala. Le défenseur était libre depuis son départ du FC Valence en juillet dernier.

Libre depuis son départ du FC Valence en fin de saison dernière, Eliaquim Mangala a trouvé un point de chute. Un temps défenseur le plus cher du monde, l’international français s’est engagé jusqu’en juin prochain avec l’ASSE. « Je suis très heureux de l'arrivée d'Eliaquim et je veux vraiment saluer le travail de mes dirigeants. C'est un joueur qui va nous apporter de la sérénité et quelque chose qui ne s'acquiert pas facilement : de l'expérience. D'abord sur le terrain, beaucoup, et s'il veut prolonger dans le vestiaire, je suis preneur » a confié Pascal Dupraz. Directeur général de l’ASSE, Samuel Rustem s’est lui aussi prononcé sur le retour de Mangala en France.

« Il a voulu venir chez les verts, dans un club qui a une grande histoire »