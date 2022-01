Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prêt à foncer sur un joueur du Real Madrid ?

Publié le 21 janvier 2022 à 20h15 par P.L.

Face à la possibilité que Kylian Mbappé parte libre à l'issue de la saison, le PSG serait à la recherche de son successeur. Et le club de la capitale pourrait bien jouer un vilain tour à Florentino Pérez concernant l'un de ses dossiers.

Face à la possibilité que Kylian Mbappé s’en aille à l’issue de la saison, l’attaquant de 23 ans disposant déjà d’un accord moral avec le Real Madrid comme le10sport.com a pu vous le révéler, le PSG serait à la recherche d’un possible successeur de son numéro 7. Si Leonardo explorerait de nombreuses pistes, il ne serait cependant pas exclu que le club de la capitale aille piocher directement au Real Madrid. La direction parisienne serait d’ailleurs prête à jouer un mauvais tour à Florentino Pérez pour se venger du dossier Kylian Mbappé.

Le PSG s’intéresse à Marco Asensio, les négociations pourraient devenir compliquées pour le Real Madrid