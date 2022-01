Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est mal embarqué pour la succession de Dembélé !

Publié le 21 janvier 2022 à 20h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone souhaite s’attacher les services d’Adama Traoré pour remplacer Ousmane Dembélé, Tottenham serait en pole pour l’attaquant espagnol.

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Ousmane Dembélé est poussé vers la sortie par le FC Barcelone, conscient que les chances de voir son joueur prolonger sont désormais très faibles. En interne, on s’active donc pour sa succession, et d’après les informations divulguées par Sport le 16 janvier dernier, un profil plairait particulièrement au FC Barcelone. Formé chez les Blaugrana , Adama Traoré apparaît en effet comme la piste prioritaire en Catalogne, d’autant que Xavi apprécierait les qualités du joueur de Wolverhampton. Pour autant, le Barça est toujours en proie à des difficultés financières et ne peut donc pas passer à l’action tant qu’aucun départ n’aura été acté, ce qui pourrait arranger les affaires de Tottenham.

Adama Traoré devrait échapper au FC Barcelone