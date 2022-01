Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourinho met toutes les chances de son côté pour Kamara !

Publié le 22 janvier 2022 à 13h10 par A.C.

José Mourinho semble prêt à tout afin d’attirer à Rome Boubacar Kamara, dont le contrat avec l’OM se termine en juin prochain.

La course contre la montre a commencé. L’Équipe a récemment révélé que Boubacar Kamara aurait refusé plusieurs offres de l’Olympique de Marseille, alors que son contrat se termine dans seulement quelques mois. Ainsi, le président Pablo Longoria aurait pris la décision de le vendre dès ce mercato hivernal et en Italie on annonce des négociations poussées avec l’AS Roma. A la recherche de renforts, José Mourinho aurait donné le nom du défenseur ou milieu de l’OM, qui intéresserait également d’autres clubs comme le FC Barcelone, Manchester United ou la Juventus. Aucun ne semble toutefois prêt à bouger cet hiver, à la différence de la Roma.

Mourinho pousse pour vendre Diawara et Pérez