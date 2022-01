Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Aucun doute sur le prochain club de Boubacar Kamara ?

Publié le 22 janvier 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM, Boubacar Kamara pourrait finalement être vendu dès ce mois de janvier. D’autant que l’AS Rome a reçu le feu vert pour son transfert…

« Pour Bouba, on a beaucoup discuté. Il y a un respect mutuel, on a eu de bonnes discussions ensemble. Avec tout le monde. Dans la logique, si des choses arrivent et sont bonnes pour le joueur et le club, tout peut arriver », confiait dernièrement Pablo Longoria sur l’avenir de Boubacar Kamara, qui arrivera au terme de son contrat avec l’OM en juin prochain. Le président du club olympien n’a donc pas exclu la possibilité d’une vente de son jeune milieu défensif avant la fin du mercato hivernal, et cette tendance semble même se confirmer à en croire la presse italienne.

Kamara fonce vers l’AS Rome ?

Il Romanista a expliqué vendredi que la direction de l’OM aurait donné son feu vert à l’AS Rome dans l’optique d’une vente de Boubacar Kamara cet hiver. Le club phocéen étant dans l’obligation de récupérer un maximum de liquidités sur le marché, Pablo Longoria ne semble donc pas disposé à voir partir un élément aussi précieux que Kamara en fin de saison sans récupérer le moindre centime. Reste à savoir si l’OM et l’AS Rome tomberont d’accord sur un montant…