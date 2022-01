Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La décision fracassante de Boubacar Kamara pour son avenir !

Publié le 23 janvier 2022 à 17h10 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara se rapproche de plus en plus d'un départ de l'OM. Et alors que Pablo Longoria chercherait à le vendre cet hiver, le milieu défensif pourrait bien ruiner les plans du président phocéen. En effet, Boubacar Kamara refuserait de partir en janvier.

Il y a de longues semaines, le dossier Boubacar Kamara est devenu l’un des plus chauds à l’OM. En fin de contrat en juin prochain, le milieu défensif phocéen n’a toujours pas prolongé. Et un avenir à l’OM semble plutôt mal embarqué pour le joueur de 22 ans. Face à la possibilité de voir Boubacar Kamara partir libre à l’issue de la saison, Pablo Longoria essaierait de le vendre lors de ce mercato hivernal. Mais l’international Espoir tricolore pourrait bien ruiner les plans du président olympien.

Kamara ne veut pas partir cet hiver