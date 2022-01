Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara préparerait un mauvais tour à Longoria !

Publié le 23 janvier 2022 à 12h15 par Th.B.

Si Boubacar Kamara est annoncé partant durant ce mercato hivernal, le joueur de l'OM pourrait finalement attendre à la fin de son contrat et s'en aller à l'été. Au grand dam des Phocéens, qui se retrouveront sans rien dans l'histoire...

Et si l’avenir de Boubacar Kamara était déjà tout tracé ? À tout juste 22 ans et après plus de cinq saisons passées dans l’équipe première de l’OM, le minot marseillais pourrait plier bagage au terme de sa sixième, à savoir à la fin de l’exercice en cours. En effet, le contrat de l’international espoir français expirera en juin prochain à l’OM et semble ne pas être sur le point d’être prolongé. De quoi titiller certains cadors européens, et notamment du côté de la Premier League où Manchester United semblerait être prêt à tenter un coup pour l’indéboulonnable milieu défensif de Jorge Sampaoli à l’OM.

Direction Manchester United... cet été '