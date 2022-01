Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz active une nouvelle piste pour cet hiver !

Publié le 23 janvier 2022 à 11h10 par D.M.

A la recherche d'un latéral droit cet hiver, Pascal Dupraz aurait activé la piste menant à Marcel Tisserand, lié jusqu'en 2023 avec Fenerbahçe.

« Il faut aussi qu’on recrute encore. Et on a cette intention-là de recruter encore au moins deux joueurs, notamment un attaquant et peut-être encore un défenseur latéral. On travaille pour ça. Ce qui est bien, c’est que tout le monde est aligné, les dirigeants sont vraiment avec l’envie qu’on améliore l’équipe et qu’on sorte tous ensemble de ce mauvais pas. » Après la défaite de son équipe face à l’OL (1-0), Pascal Dupraz s’est exprimé sur la suite du mercato hivernal. Même s’il est beaucoup question de l’arrivée d’un avant-centre, l’ASSE rechercherait aussi un latéral droit sur le marché.

Dupraz pense à Tisserand