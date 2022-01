Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz annonce la couleur pour la suite de son mercato !

Publié le 22 janvier 2022 à 8h30 par B.L.

Après la défaite de l'ASSE contre l'OL dans le derby, Pascal Dupraz a annoncé être toujours en quête de nouveaux renforts.

L'ASSE veut se servir du mercato hivernal pour redresser la barre. Les Verts sont toujours derniers de Ligue 1 avec 2 victoires obtenues en 21 journées. Jusqu'ici, Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Eliaquim Mangala et Joris Gnagnon ont rejoint Saint-Étienne. Comme révélé parle10sport.com, l'ASSE a coché le nom de Jean-Philippe Mateta sur sa liste mais les exigences de Crystal Palace rendent l'opération compliquée. De son côté, Pascal Dupraz a bien l'intention de s'attacher les services de nouveaux joueurs au cours du mercato hivernal.

« On a cette intention là de recruter encore au moins deux joueurs »