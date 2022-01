Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz passe la seconde pour régler ce gros chantier !

Publié le 22 janvier 2022 à 4h45 par T.M.

Après avoir acté le renfort de Mangala, l’ASSE veut désormais offrir un buteur à Pascal Dupraz. Et cela s’accélère dans cette quête.

Ce jeudi soir, l’ASSE a officialisé l’arrivée d’Eliaquim Mangala. Avec son expérience, l’international français pourrait être d’une grande aide pour Pascal Dupraz, qui tient donc là sa 5ème recrue hivernale. Mais elle pourrait ne pas être la dernière. En effet, dans le Forez, d’autres renforts sont attendus, notamment un buteur. Alors que la piste menant à Jean-Philippe Mateta commence à s’éterniser étant donné que Crystal Palace ne trouve pas de remplaçant comme le10sport.com vous l'a expliqué, l’ASSE étudierait d’autres options pour enfin trouver l’heureux élu en attaque.

La quête d’un buteur !