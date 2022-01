Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Bakary Sako dit tout sur son retour à l’ASSE !

Publié le 22 janvier 2022 à 5h15 par T.M.

En ce mois de janvier, Bakary Sako a fait son grand retour à l’ASSE. Ayant intégré l’effectif de Pascal Dupraz, l’attaquant de 33 ans s’est confié sur ce mouvement.

Dans cette seconde partie de saison, l’ASSE s’est lancée dans une grande mission, celle de se maintenir en Ligue 1. Le défi est immense pour Pascal Dupraz, qui va toutefois pouvoir compter sur plusieurs renforts. En ce mois de janvier, les Verts se montrent très actifs sur le marché des transferts. Pour le moment, pas moins de 5 recrues ont rejoint l’effectif de Dupraz. Cela a notamment été le cas de Bakary Sako. A 33 ans, l’attaquant était libre de tout contrat. Le voilà désormais de retour à l’ASSE, un club où Sako a évolué entre 2009 et 2012.

« J’ai l’impression de n’être jamais parti »