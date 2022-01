Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum, le clé du dossier Tanguy Ndombele ?

Publié le 22 janvier 2022 à 4h15 par T.M.

Au PSG, on s’activerait donc pour faire venir Tanguy Ndombele durant ce mois de janvier. Un dossier qui pourrait très bien être débloqué par Georginio Wijnaldum. Explications.

Ce jeudi, cela s’est emballé concernant une arrivée de Tanguy Ndombele au PSG. Aujourd’hui à Tottenham, l’international français est poussé vers la sortie par Antonio Conte. Une opportunité dont souhaiterait profiter Mauricio Pochettino, qui connait très bien Ndombele. Leonardo serait ainsi passé à l’action pour le milieu de terrain, qui voudrait d’ailleurs venir au PSG, en engageant des discussions avec les Spurs, dans le but de parvenir à un accord autour notamment d’un prêt avec option d’achat.

Wijnaldum contre Ndombele ?

Dans ces négociations pour Tanguy Ndombele, il aurait également question d’un possible échange entre le PSG et Tottenham. Leandro Paredes aurait ainsi été évoqué, mais l’Argentin aurait refusé. Quel autre joueur de Pochettino pourrait alors entrer dans la balance ? L’une des solutions pourrait se nommer Georginio Wijnaldum. Arrivé à l’été, le Néerlandais déçoit dans la capital, au point qu’un départ soit évoqué durant ce mercato hivernal. Et récemment, en Angleterre, il était expliqué que l’ancien de Liverpool faisait, en cas de départ, d’une arrivée à Londres sa priorité. En rejoignant Tottenham, Wijnaldum pourrait alors être servi. Affaire à suivre…