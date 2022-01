Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho ne lâche rien pour Tanguy Ndombele !

21 janvier 2022

Cherchant à renforcer le milieu de terrain du PSG cet hiver, Leonardo s'intéresserait à Tanguy Ndombele. Toutefois, José Mourinho, entraîneur de l'AS Roma, pourrait bien donner du fil à retordre à Paris dans ce dossier.

Le PSG pourrait se montrer actif sur le marché des transferts cet hiver. En effet, le club de la capitale compterait renforcer son entrejeu, puisque L'Équipe a dernièrement annoncé que Paris s'intéresserait à Tanguy Ndombele. Ce dernier, en difficulté à Tottenham, n'entrerait plus dans les plans d'Antonio Conte. Par conséquent, le Français pourrait être amené à changer d'air cet hiver. Néanmoins, le PSG devra se méfier de José Mourinho dans le dossier...

L'AS Roma s'est renseignée pour Ndombele