Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme révélation sur le dossier Kolasinac !

Publié le 22 janvier 2022 à 4h00 par T.M.

Alors que Sead Kolasinac vient de s’engager pour un an et demi avec l’OM, cela ferait déjà un certain temps que le nom du Bosnien circulerait sur la Canebière.

Suite au départ de Jordan Amavi, poussé vers la sortie par Jorge Sampaoli, l’OM s’était mis en quête d’un nouvel arrière gauche. Alors que le nom de Nicolas Tagliafico a circulé, c’est finalement Sead Kolasinac qui a été recruté par Pablo Longoria. Pas dans les plans de Mikel Arteta, le Bosnien a d’ailleurs été libéré de son contrat par Arsenal. Libre, il s’est donc engagé pour un an et demi avec l’OM. Mais Kolasinac aurait déjà pu rejoindre la Canebière il y a quelque années déjà.

« Ça fait trois ans que je lui parle de l’OM »