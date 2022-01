Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Morata dicté par Erling Haaland !

Publié le 23 janvier 2022 à 10h00 par B.L.

Alors que le FC Barcelone chercherait à recruter un avant-centre cet hiver, Xavi apprécierait beaucoup le profil d'Alvaro Morata. Toutefois, le Barça ne souhaiterait pas que le recrutement de l'Espagnol entrave une possible arrivée d'Erling Haaland l'été prochain.

Après Dani Alves et Ferran Torres, le FC Barcelone compterait se mettre en quête d'un buteur de renom avant la fermeture du mercato hivernal. Ces dernières semaines, le club catalan aurait exploré plusieurs pistes et la plus chaude mènerait à Alvaro Morata. Le profil de l'attaquant de 29 ans susciterait un fort intérêt de la part de Xavi. Ainsi, la direction du Barça pourrait passer à l'action pour l'Espagnol, tout en préparant le terrain pour une autre star l'été prochain...

Un prêt sans option d'achat pour Morata à cause d'Haaland ?