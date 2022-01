Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le nouveau plan de Xavi pour la succession de Jordi Alba !

Publié le 23 janvier 2022 à 1h30 par P.L.

Disposant de trop peu de solutions au poste d'arrière gauche, Xavi voudrait recruter à ce poste cet hiver. Et tant qu'à faire, le technicien espagnol aurait un profil bien précis en tête qui pourrait régler plus d'un problème dans son effectif.

L’été dernier, le FC Barcelone a pu se séparer de Junior Firpo, considéré comme indésirable. Mais depuis le départ de l’Espagnol vers Leeds United, le club catalan se retrouve avec trop peu de solutions au poste de latéral gauche. Seul Jordi Alba est un arrière gauche de métier dans l’effectif de Xavi si l’on ne compte pas les jeunes joueurs du centre de formation. Depuis le début de saison, Sergiño Dest a parfois dépanné lorsque Jordi Alba était indisponible ou avait besoin de souffler. Mais lors de ce mercato hivernal, le Barça compterait trouver une solution durable à ce poste.

Le Barça envisage de recruter un joueur qui puisse évoluer des deux côtés de la défense