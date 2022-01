Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les énormes demandes de Xavi à Laporta pour cet hiver !

Publié le 23 janvier 2022 à 9h30 par B.L.

Malgré les arrivées de Dani Alves et de Ferran Torres, Xavi souhaiterait encore renforcer l'effectif du FC Barcelone cet hiver. Le technicien espagnol aurait demandé trois joueurs à sa direction.

Le mercato hivernal serait loin d'être terminé pour Xavi. En conférence de presse samedi, l'entraîneur du FC Barcelone a annoncé que d'autres recrues pourraient être amenées à rejoindre le Barça : « Nous travaillons effectivement pour recruter un attaquant. Mais c’est également le cas pour d’autres postes. Nous avons beaucoup parlé avec le club et j’ai été clair concernant les secteurs qu’il faut renforcer. Nous travaillons dans ce sens et nous voulons recruter d’autres joueurs. Après entre vouloir et pouvoir il y a une certaine différence. Il y a la limite salariale, les montants des transferts... Nous verrons. » Ainsi, Xavi ciblerait trois profils en particulier.

Xavi veut un latéral gauche, un défenseur central et un attaquant