Mercato - PSG : Leonardo tente bien un joli coup avec ce buteur de Ligue 1 !

Publié le 23 janvier 2022 à 7h45 par D.M.

Directeur sportif du PSG, Leonardo a bien activé la piste menant à Jonathan David. Lié au LOSC jusqu'en 2025, l'attaquant devrait quitter le Nord à la fin de la saison.

Mauro Icardi vivrait sa dernière saison sous le maillot du PSG. Poussé vers la sortie, l’attaquant argentin aurait de grandes chances de prendre la direction de l’Italie, au plus tard durant l’été 2022. Le club parisien, qui pourrait aussi perdre Kylian Mbappé à la fin de cet exercice, pourrait vite avoir besoin de renforts offensifs. Directeur sportif du PSG, Leonardo a activé de nombreuses pistes, notamment celle qui mène à un attaquant du LOSC.

Intérêt confirmé pour Jonathan David