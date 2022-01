Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi met la pression à Dembélé…

Publié le 23 janvier 2022 à 5h30 par Th.B.

Bien qu’il ait fait part de sa volonté de jouer en assurant être au service de Xavi Hernandez par le biais d’un communiqué, Ousmane Dembélé devra apposer sa signature sur la prolongation de contrat proposée par le Barça selon l’entraîneur du Barça.

Et si l’aventure d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone se rapprochait de son dénouement ? Arrivé à l’été 2017, celui qui est depuis devenu champion du monde avec l’Équipe de France se retrouve à quelques mois de l’expiration de son contrat, programmée pour juin prochain. Le PSG et d’autres clubs européens garderaient un oeil avisé sur la situation de l’ailier du FC Barcelone. Et pour Xavi Hernandez, Dembélé n’a qu’une décision à prendre : la bonne, à savoir prolonger son contrat au Barça .

« Il sait ce qu’il en est et sait aussi ce qu’il doit décider »