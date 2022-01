Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La date du départ de Milik déjà connue ?

Publié le 23 janvier 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Régulièrement annoncé sur le départ ces derniers mois, Arkadiusz Milik est finalement resté à l’OM et ne devrait pas bouger cet hiver. Mais il pourrait disposer d’un bon de sortie l’été prochain…

« Un départ de Milik avec le recrutement de Bakambu ? Absolument pas ! On disait qu'on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant... C'est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles », confiait récemment Pablo Longoria, qui excluait donc l’idée d’une vente d’Arkadiusz Milik cet hiver, et ce même si l’OM a bouclé le recrutement de Cédric Bakambu. Mais la tendance pourrait être bien différente l’été prochain pour l’international polonais…

Milik et l’OM ok pour un transfert l’été prochain ?

L’Equipe confirme samedi dans ses colonnes que toute idée de départ est donc exclue cet hiver pour Milik. En revanche, si l’interdiction de recrutement infligée à l’OM par la FIFA était levée pour le prochain mercato estival, les deux parties auraient convenu d’une possibilité de transfert pour l’ancien buteur de Naples, annoncé avec instance dans le viseur de la Juventus.