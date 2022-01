Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria poserait une condition pour le départ de Milik !

Publié le 22 janvier 2022 à 11h10 par Th.B.

Bien que la porte ait été fermée par Pablo Longoria pour cet hiver, Arkadiusz Milik serait susceptible de plier bagage à l’issue de la saison si une condition était remplie.

Arkadiusz Milik peine à trouver ses marques dans l’animation offensive de l’OM mise en place par l’entraîneur Jorge Sampaoli cette saison. En effet, hormis un but inscrit face à Lorient en octobre dernier, l’attaquant polonais n’a pas trouvé le chemin des filets en Ligue 1 cette saison avec l’OM malgré des réalisations en Ligue Europa et en Coupe de France. Pour autant, le président Pablo Longoria aurait formellement repoussé les approches de Majorque, de la Juventus et du FC Séville cet hiver pour le prêt de Milik, les modalités de l’opération ne semblant pas plaire au patron de l’OM.

Un départ l’été prochain de Milik serait une possibilité…